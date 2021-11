Według niezależnych białoruskich blogerów na granicę z Polską może dotrzeć w środę kolejna kilkutysięczna grupa migrantów – poinformował portal telewizji Biełsat. Cudzoziemcy mają być zwożeni do dawnych koszar 6. Oddziału Pogranicznego we wsi Odelska, bezpośrednio przy granicy z Polską.

Druga grupa migrantów przebywa obecnie w Grodnie – przekazał portal telewizji Biełsat. Według informacji publikowanych na kontach migrantów w sieciach społecznościowych w środę cudzoziemcy mają zebrać się na stacji benzynowej Biełarusneft 64 – 15 kilometrów od Polski. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej relacjonujemy na żywo na radiozet.pl.

Kryzys na granicy. Druga kolumna migrantów ma ruszyć w kierunku Polski

Mieszkańcy Grodna i Mińska podają, że po ulicach miast poruszają się liczne grupy migrantów. W stolicy Białorusi cudzoziemców widać już praktycznie wszędzie – są na lotnisku, w centrach handlowych i na placach przed nimi, koczują w parkach i przejściach podziemnych, siedzą nawet na placach zabaw.

Mieszkaniec wsi Odelsk, która znajduje się kilkaset metrów od granicy z Polską, informuje o migrantach zwożonych przez białoruskich pograniczników do dawnych koszar 6. Oddziału Pogranicznego.

We wtorek dwie duże grupy migrantów przedostały się do Polski z terytorium Białorusi. W obu przypadkach doszło do siłowego sforsowania ogrodzeń – przekazała Straż Graniczna. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował w środę rano o zatrzymaniu cudzoziemców.

– To nie była spokojna noc. Było wiele prób przełamania polsko-białoruskiej granicy. Wszyscy ci, którzy się przedarli, zostali zatrzymani – powiedział w Programie 1 Polskiego Radia Mariusz Błaszczak. Szef MON dodał, że na granicy jest teraz 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego

Minionej doby policja zatrzymała w Podlaskiem dwóch kolejnych tzw. kurierów migrantów. Do kontroli doszło w Królowym Moście. W swoim samochodzie dwaj obywatele Niemiec przewozili trzech Syryjczyków, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Według danych policji, od początku kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, zatrzymała ona w województwie podlaskim 258 osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Kurierzy ci przewozili w samochodach 1068 osób.

RadioZET.pl/Biełsat/PAP