Duda porównał Putina do Hitlera. Skandaliczne oskarżenia Ławrowa

Andrzej Duda w rozmowie z "Bild" podkreśla, że w wojnie w Ukrainie "nie ma wątpliwości, kto jest agresorem".

- Musimy zrobić wszystko, by powstrzymać imperialistyczną Rosję. Musimy pomóc Ukraińcom w każdy możliwy sposób. Naszą wielką nadzieją jest to, że rosyjski imperializm połamie sobie zęby na Ukrainie. A w międzyczasie staniemy się tak silni, że nie warto będzie nas atakować. Obrona Ukrainy, wolnego, suwerennego państwa, w którym naród sam decyduje o sobie, ma dla nas fundamentalne znaczenie - zaznacza.

Prezydent w rozmowie z niemieckim dziennikiem wyraża też zdumienie "wszystkimi rozmowami, które są w tej chwili prowadzone z Putinem - przez kanclerza Scholza, przez prezydenta Emmanuela Macrona".

- Rozmowy te nie przynoszą żadnych rezultatów. Co osiągają? Legitymizują one jedynie osobę, która jest odpowiedzialna za zbrodnie popełniane przez armię rosyjską na Ukrainie. On jest za to odpowiedzialny. To on podjął decyzję o wysłaniu tam wojsk. Podlegają mu dowódcy. Czy ktoś rozmawiał w ten sposób z Adolfem Hitlerem podczas II wojny światowej? Czy ktoś powiedział, że Adolf Hitler musi zachować twarz? Że powinniśmy postępować w taki sposób, aby nie upokarzać Adolfa Hitlera? Nie słyszałem takich głosów - zwraca uwagę Duda.

- W moim przekonaniu nie może być porozumienia ponad głowami ukraińskiego rządu. Nie może być porozumienia, z którym nie zgadza się rząd ukraiński - podkreśla.

Ławrow odpowiada Dudzie

Siergiej Ławrow, odnosząc się do słów Andrzeja Dudy, zastanawiał się, czy polskie władze porównały go z ministrem spraw zagranicznych nazistowskich Niemiec. Jednocześnie stwierdził, że odrzucając dialog z Rosją, Polska rozpoczyna aktywną ekspansję na terytorium Ukrainy. Tezy te nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a wpisują się jedynie w kłamliwą narrację.

- Jak dotąd widzimy, że za gadaniem o niedopuszczalności jakiegokolwiek dialogu z Rosją, polscy koledzy zaczynają aktywnie zagospodarowywać terytorium Ukrainy - powiedział szef MSZ Rosji. Ławrow wyjaśnił, że świadczą o tym decyzje "podjęte przez prezydenta Zełenskiego i Radę Najwyższą w sprawie szczególnych praw Polaków". Ponadto, zdaniem szefa rosyjskiego MSZ, "Polska tworzy swego rodzaju równoległy system kontroli służby podatkowej Ukrainy".

RadioZET.pl/PAP