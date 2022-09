Duda reaguje na groźby Putina o użyciu broni nuklearnej. "W USA też są przyciski"

Andrzej Duda zareagował na groźby nuklearne Kremla. - Jeśli Rosja przełamie wszelkie tabu i użyje broni nuklearnej, to może się spodziewać odpowiedzi i wykluczy się z cywilizowanego świata - podkreślił w czwartek w Nowym Jorku prezydent.

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do orędzia Władimira Putina, w którym gospodarz Kremla zagroził Zachodowi użyciem "broni nowoczesnego rażenia". Oświadczył, że bardzo istotne jest to, że administracja USA i najbliższe otoczenie prezydenta Joe Bidena bardzo poważnie traktuje groźby nuklearne Rosji.

Prezydent reaguje na groźby Kremla. "W USA też są przyciski"

- W Stanach Zjednoczonych też są przyciski odpalające rakiety z ładunkami nuklearnymi. Stany Zjednoczone są wielką potęgą nuklearną, największą na świecie potęga militarną i to, że Stany Zjednoczone traktują tę groźbę rosyjską poważnie, to jest także i groźba i dla Rosji. Jeżeli Rosja przełamie wszystkie tabu i wobec państwa, które nie posiada broni nuklearnej i prowadzi dzisiaj obronę swojego terytorium, stosując wyłącznie konwencjonalne uzbrojenie, jeżeli nawet taktyczna broń nuklearna zostanie wobec tego państwa (Ukrainy - red.), użyta to Rosja może się spodziewać odpowiedzi - powiedział prezydent.

Powiedział, że ścieżka twardej, zdecydowanej, spokojnej odpowiedzi wobec Rosji jest w USA konsekwentnie realizowana. Zwrócił także uwagę, że przywódcy rosyjscy, prezydent Władimir Putin oraz jego otoczenie, generałowie wiedzą, że "zastosowanie jakiegokolwiek, nawet taktycznego ładunku nuklearnego wobec państwa, które nie posiada broni nuklearnej, które broni swojego terytorium przed rosyjską agresją - cały świat wie, że to jest obrona - jeżeli wobec tego państwa zostanie zastosowana taktyczna broń nuklearna, to ci panowie znajdują się poza jakimkolwiek nawiasem jakiejkolwiek polityki światowej".

- To nie jest tylko i wyłącznie zagrożenie trybunałami karnymi i odpowiedzialnością, i potencjalnymi karami długoletniego pozbawienia wolności, ale to jest po prostu wykluczenie z cywilizowanego świata, ich i Rosji, dopóki oni stoją na jej czele - dodał.

- Jeżeli zdecydowaliby się na taki desperacki, szalony bym powiedział krok, znajdą się poza wszelkim nawiasem, dla społeczności cywilizowanego, demokratycznego, uczciwego świata, jak gdyby przestali istnieć - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Duda podziękował Bidenowi

Prezydent w wypowiedzi dla mediów podsumował 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak mówił, był to dobrze spędzony czas, podczas którego odbył wiele spotkań, m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem.

- Była sposobność, żeby porozmawiać z panem prezydentem Bidenem. Podziękowałem za to wystąpienie, które pan prezydent miał wczoraj. Za bardzo spokojne odniesienie się do tego w gruncie rzeczy prowokującego wystąpienia, które miał wcześniej Władimir Putin i przede wszystkim podtrzymania linii polityki amerykańskiej, jeśli chodzi o obronę Ukrainy i wsparcie dla Ukrainy - powiedział Duda.

Wyraził też nadzieję, że amerykańska obecność wojsk w Polsce będzie się umacniała i wsparcie dla Ukrainy będzie dalej realizowane.

W wyemitowanym w środę orędziu Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem z Zachodu.

RadioZET.pl/PAP