Duża porażka Rosjan w Ukrainie. "Jedne z największych strat od początku inwazji"

Rosjanie w ciągu ostatniej doby ponieśli jedne z największych strat od początku inwazji. Amerykanie potwierdzają, że ukraińskie wojsko z powodzeniem odzyskuje okupowane ziemie. - USA widzą wyraźny sukces (Ukrainy – red.) na polu bitwy - powiedział amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, cytowany przez AFP. Dodał, że w Waszyngtonie zatwierdzono dodatkowe 675 milionów dolarów wojskowej pomocy dla Ukrainy.

Według ukraińskiego sztabu o sukcesie w walce z Rosjanami zdecydował element zaskoczenia. Wojska Władimira Putina nie spodziewały się frontalnego ataku w obwodzie charkowskim i przez to zostały oskrzydlone przez ukraińską kontrofensywę. Na południu kraju ukraińscy żołnierze posuwają się wolniej, ale kilometr po kilometrze odzyskują utracone ziemie.

Udana kontrofensywa Ukrainy w obwodzie charkowskim

W mediach społecznościowych pojawiło się znów dużo nagrań pokazujących rosyjskich jeńców. Przypomina to sytuację z początku wojny, gdy ukraińska armia stawiała zacięty opór i udanie kontratakowała rosyjskie kolumny nacierające m.in. na Kijów.

Jak podał dziennikarz współpracujący z BBC Euan MacDonald, w trakcie kontrofensywy do niewoli trafił m.in. rosyjski podpułkownik. "Kolejna oznaka, że wśród Rosjan w obwodzie charkowskim zapanował chaos" - ocenił MacDonald. Schwytano też wagnerowców, czyli najemników z prywatnej armii zależnej od Kremla. Wysłanie ich do obwodu charkowskiego może świadczyć o tym, że rosyjskiemu wojsku zaczyna brakować żołnierzy, by zabezpieczyć całą linię frontu.

W sumie od początku inwazji Rosjanie mieli już stracić ponad 50 tysięcy żołnierzy, ponad dwa tysiące czołgów i kilka tysięcy ciężkiego sprzętu. Według ukraińskiego sztabu od początku tygodnia Ukraina odzyskała blisko 400 kilometrów kwadratowych terenu.

RadioZET.pl/AFP