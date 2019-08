Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Izrael i jego armia nie przyznały się do doniesień. Jeśli się one potwierdzą oznaczałoby to pierwszy atak na Izraela na Bejrut od ponad dekady. Jak informuje PAP wybuch jednego z dronów spowodował eksplozję na ulicach Bejrutu. Wybuchł pożar, przez co policja zamknęła ruch.

Spadły dwa drony, pierwszy został zneutralizowany, drugi wybuchł urzędnik Hezbollahu, cytowany przez agencję AFP

Atak dronami na Bejrut nastąpił kilka dni po nalotach izraelskiego lotnictwa na irańskie obiekty militarne w pobliżu stolicy Syrii Damaszku. Celem ataku były miejsca, z których wystrzelone także miały być drony z materiałami wybuchowymi.

Rzecznik sił zbrojnych Izraela, Jonathan Conricus, tłumaczył te naloty „atakiem w irańskie siły Quds Force”, wspierające szyickie bojówki, które „szykowały atak z Syrii na obiekty Izraela”.

Izrael uznaje Hezbollah za kluczowego wroga, wspierającego Palestynę i rządowe siły Syrii.

RadioZET.pl/PAP