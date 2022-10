Dwa wycieki z elektrowni atomowej Loviisa. Operator wydał komunikat

W elektrowni jądrowej Loviisa w południowo wschodniej Finlandii w krótkim czasie doszło do dwóch wycieków. Według państwowej firmy energetycznej Fortum incydenty nie spowodowały zagrożenia dla środowiska.

Do wycieku w bloku 1, wyłączonym z eksploatacji z powodu prac konserwacyjnych, doszło w środę (5 października). "Usterka została wykryta podczas przygotowań do testu szczelności" – przekazał fińskiemu nadawcy publicznemu YLE wiceszef zakładu Thomas Buddas. Naprawa nieszczelności spowoduje opóźnienie uruchomienia reaktora. Ma do tego dojść 16 października.

Wycieki w fińskiej elektrowni jądrowej Loviisa

W tej samej elektrowni poprzedni wyciek miał miejsce w sobotę (1 października) w bloku 2. Reaktor pracuje już normalnie. Według przedsiębiorstwa Fortum incydenty "nie są ze sobą powiązane".

Jak przekazał Thomas Buddas, wycieki nie są rzadkością w przypadku prac konserwacyjnych. "Ryzyko istnieje zawsze, gdy otwierasz systemy z dziesiątkami tysięcy komponentów, dlatego przeprowadzane są testy prewencyjne" – powiedział. Dodał, że żaden z wycieków nie spowodował zagrożenia dla ludzi, środowiska i obiektu jądrowego.

Elektrownia w Loviisa dostarcza ok. 10 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jej pierwszy reaktor uruchomiono w 1977 r., a drugi - w 1980 r. Moc obu reaktorów to 500 MW. Dla porównania najnowszy trzeci reaktor elektrowni Olkiluoto (OL3) nad Zatoką Botnicką, będący obecnie jeszcze w fazie testów, może pracować z mocą 1600 MW.

RadioZET.pl/PAP