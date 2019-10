Dwaj dziennikarze zginęli w tureckim ataku w Syrii

Dwaj dziennikarze zginęli w niedzielę w syryjskim mieście Ras al-Ajn przy granicy z Turcją w rezultacie tureckiego ataku powietrznego na konwój samochodowy - poinformował we wtorek w Genewie rzecznik biura wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Rupert Colville.

Według niego, w tym samym incydencie zginęło co najmniej dwóch innych cywilów, a dziesiątki osób odniosło rany.

Jak podała we wtorek organizacja Reporterzy Bez Granic, zabici to korespondent kurdyjskiej agencji informacyjnej ANHA i korespondent mającej swą siedzibę w Szwecji kurdyjskiej jezydzkiej telewizji Cira TV, a wśród rannych jest co najmniej ośmiu innych pracowników różnych regionalnych mediów.

Organizacja zdecydowanie potępiła ten atak zaznaczając, że prawo międzynarodowe zabrania jakichkolwiek siłowych działań wobec dziennikarzy w strefach konfliktów zbrojnych.

RadioZET.pl/ PAP