Premier Szwecji Magdalena Andersson oceniła na zwołanej konferencji prasowej, że do wycieków z gazociągów Nord Stream nie doszło w sposób naturalny ani na skutek wypadku. - To prawdopodobnie sabotaż - podkreśliła. Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała z kolei, że "były to działania celowe".