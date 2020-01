Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Joyce Churchwell była trenerką siatkówki w publicznym liceum Berryhill w miejscowości Tulusa w stanie Oklahoma. Jak ustalili śledczy, miała ona zaprosić do swojego domu jednego z uczniów, a następnie zmusić go do seksu. 18-latek zeznał, że we wszystkim uczestniczyła jeszcze druga kobieta, także nauczycielka.

Churchwell wybrała moment, kiedy w domu nie było jej męża. Śledztwo wykazało jednak, że gdy doszło do gwałtu, w mieszkaniu przez cały czas przebywały jej dzieci.

Kobieta została aresztowana 14 stycznia 2020 roku. Kiedy policja zjawiła się w jej domu, miała właśnie przygotowywać się do pobytu w więzieniu. Wyszła jednak z aresztu po wpłaceniu 5 tys. dolarów.

Media nie wykluczają, że ofiar Joyce Churchwell może być więcej. W toku śledztwa miało bowiem wyjść na jaw, że kobieta wysyłała swoim uczniom pornograficzne treści za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szkoła Berryhill wyraziła "głębokie ubolewanie" z powodu całej sytuacji.

RadioZET.pl/ NY Post