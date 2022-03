Dziecko znalazło fragment pocisku w Donbasie. Zginęło z powodu wybuchu

Rosja od 31 dni kontynuuje inwazję na Ukrainę. Wśród celów wojsk Putina są również cywile, także najmłodsi. Według najnowszych danych Prokuratury Generalnej w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 136 dzieci, a 199 zostało rannych, ataki sił rosyjskich zniszczyły też 570 placówek edukacyjnych, z czego 73 całkowicie.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich poinformował na Facebooku o tragedii we wschodniej Ukrainie. W miejscowości Wełyka Nowosiłka (ob. doniecki) fragment rakiety Tornado-C został znaleziony przez dziecko. Niewybuch eksplodował i zabił nieletniego. W obwodzie donieckim od początku rosyjskiej agresji poniosło śmierć 18 dzieci, a 29 odniosło obrażenia.

Dzieci ranne podczas rosyjskich ataków. 11-latka została postrzelona w twarz

Rosyjski żołnierz wystrzelił w twarz 11-letniej dziewczynce podczas ewakuacji z Mariupola nad Morzem Azowskim, ale dziecko przeżyło – poinformowała w sobotę telewizja CNN, której korespondent odwiedził dziecko w szpitalu.

Kula przeszła przez szczękę i trafiła w nasadę języka. Dziewczynka, do której strzelono 9 dni temu, przechodzi rehabilitację w szpitalu, ale ponieważ kula uszkodziła struny głosowe, nie może głośno mówić.

Z kolei czescy piloci wojskowi przetransportowali z Rzeszowa do Pragi półtoraroczną ukraińską dziewczynkę, która ma poparzone 60 proc. ciała. Na Ukrainie nie można było zapewnić jej opieki specjalistycznej. Jest to pierwszy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji transport ofiary poparzenia do Unii Europejskiej.

Akcję koordynowało czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych i czeska placówka w Warszawie. Dziecko trafiło pod opiekę czeskich lekarzy w stanie krytycznym, ale stabilnym. Opiekują się nim lekarze z dwóch wiodących placówek szpitalnych w Pradze.

