Władimir Putin podczas oficjalnych obchodów Dnia Zwycięstwa na pl. Czerwonych w Moskwie kolejny raz zaprezentował stek kłamstw na temat wojny w Ukrainie. - Dzisiaj ponownie ukarzemy nazistów. I dlatego chcemy się upewnić, że upamiętnimy odpowiednio nasze rodziny i tych, którzy polegli w wojnie, która rozpoczęła się już w 2014 roku i zostali zabici przez nazistów - mówił dyktator. W jego przemówieniu ani razy nie padła nazwa Ukraina.

Uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej - w Rosji za daty graniczne uważa się 22 czerwca 1941 roku, gdy nazistowskie Niemcy napadły na Związek Radziecki, do 9 maja 1945 roku - zorganizowano też na okupowanych terenach w Ukrainie. Rosyjscy najeźdźcy spotkali się w kluczowych punktach Mariupola i Chersonia, by w ten sposób pokazać, że oba te miasta należą już do armii Putina. Wszystko wpisuje się w kremlowską propagandę sukcesu.

Parady Zwycięstwa w Mariupolu i Chersoniu [WIDEO]

W Mariupolu cały czas trwają ciężkie walki o przejęcie kontroli nad zakładem metalurgicznym Azowstal. Ukraińskim służbom udało się w ostatnich dniach ewakuować stamtąd wszystkich cywilów, ale na miejscu pozostali obrońcy, członkowie pułku Azow. Reszta miasta kontrolowana jest przez Rosjan. W takich okolicznościach na zgliszczach miasta zorganizowali niezbyt liczną paradę.

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać grupkę Rosjan, której przewodzi prezydent samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszilin. Mariupol jest kluczowym miastem w kontekście połączenia drogą lądową Rosji z anektowanym w 2014 roku Krymem.

Rosyjskie media przekazują również informacje o podobnych obchodach zorganizowanych w Parku Chwały w Chersoniu na południu Ukrainy. Wraz z Mariupolem to dwa największe miasta, które od początku inwazji udało się przejąć wojskom Władimira Putina. Uroczystości odbyły się także w innych częściach regionów chersońskiego i donieckiego, m.in. w Nowej Kachowce i Wołnowasze.

