Od niedzieli około 30 000 mieszkańców stanu Nowa Południowa Walia w Australii otrzymało polecenie ewakuacji lub ostrzeżono ich, że mogą otrzymać nakazy ewakuacji. Mieszkańcy przedmieścia Sydney są zdruzgotani.

- To po prostu druzgocące. Nie wierzymy – powiedziała burmistrzyni Camden Theresa Fedeli. - Większość ludzi dopiero co uporała się ze skutkami poprzedniej powodzi, naprawiając swoje domy i firmy, niestety mówimy, że to się znowu dzieje – dodała burmistrzyni.

Gwałtowne opady deszczu w Australii

W ciągu krótkiego okresu spadło ponad 200 mm deszczu, a w niektórych regionach nawet 350 mm. Niektóre obszary mogą zbliżyć się lub przekroczyć poziomy wody z marca 2021 r., kiedy też doszło do gwałtownych powodzi. W momencie, gdy Australię nawiedziły powodzie, jak podały lokalne media, trwała operacja uratowania 21 członków załogi ze statku towarowego, który stracił zasilanie na południe od Sydney.

- Ostatnie miesiące były bardzo trudne, a intensywność zjawisk pogodowych sprawia, że radzenie sobie z nimi jest jeszcze trudniejsze – powiedział premier Nowej Południowej Walii Dominic Perrottet.

Mieszkańcy odcięci od świata

Paul O'Neill, mieszkaniec Wisemans Ferry, powiedział, że przewoził żywność łodzią do swojej odciętej od świata rodziny. - Droga zawaliła się i nie została naprawiona od czasu ostatniej powodzi. Zamykają do niej dostęp. Teraz jedynym sposobem na dostanie się do domu jest łódź – powiedział O'Neill Reuterowi.

Powszechnie uważa się, że zmiany klimatyczne są czynnikiem przyczyniającym się do częstych poważnych zdarzeń pogodowych, stwierdziła Rada Klimatyczna, dodając, że Australia jest "niedostatecznie przygotowana".

Federalny minister ds. zarządzania kryzysowego Murray Watt powiedział, że zmiany klimatyczne należy traktować "poważnie" ze względu na częste występowanie powodzi. - Zmieniający się klimat jest rzeczywistością, w której żyjemy – powiedział Watt telewizji ABC.

