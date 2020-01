Dziewczynka dostała przerażający prezent. Lalka kryła straszną tajemnicę

Elizabeth Faidley z New Jersey kupiła dla swojej córki lalkę syrenę na internetowej aukcji. Bożonarodzeniowy prezent nie przypadł jednak dziewczynce do gustu. Lalka miała zielone włosy, mroczne oczy i cała była pokryta odpadającymi łuskami. Wkrótce okazało się, że przerażający wygląd to nie wszystko.