6-latek jako jedyny przeżył katastrofę kolejki. "Kilka dni temu zaginął"

Eitan Biran jako jedyny przeżył katastrofę kolejki górskiej w Alpach. Jak podaje BBC, 6-letni chłopiec został porwany przez swojego dziadka do Izraela. – Nie porwaliśmy Eitana, zabraliśmy go jedynie do domu – tłumaczy ciotka 6-latka. Prokuratura z Pawii wszczęła śledztwo w sprawie porwania.

Eitan Biran kilka miesięcy temu jako jedyny przeżył katastrofę kolejki górskiej we włoskich Alpach. W tragicznym wypadku zginęli m.in. rodzice chłopca, jego bracia i dziadkowie. Do dnia katastrofy 6-latek mieszkał z rodziną we Włoszech. Gdy zginęli jego rodzice, opiekę nad nim przejęła ciotka - Aya Biran-Nirko.

Jak podaje BBC, kilka dni temu Eitan zaginął. Według stacji, uprowadził go jego dziadek. Mężczyzna miał zabrać chłopca do prywatnego samolotu i odlecieć do Izraela. Informacje te potwierdzili izraelscy dyplomaci.

– Nie porwaliśmy Eitana, zabraliśmy go jedynie do domu – powiedziała ciotka 6-latka Gali Peleg. - Dziecko przeżyło w ten sposób kolejną traumę. - skomentowała Aya Biran-Nirko. Jak dodała, Eitan myślał, że idzie z dziadkiem do sklepu z zabawkami. - Jestem pewna, że izraelskie władze będą współpracować, aby do mnie wrócił - przyznała.

Wiadomo już, że prokuratura z Pawii wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie porwania. Śledczy przekonują dziadka chłopca, aby wrócili do Włoch.

Śledztwo mające ustalić okoliczności wypadku kolejki górskiej z maja 2020 roku nadal trwa. Prokuratura mówi o celowym uszkodzeniu hamulca bezpieczeństwa.

