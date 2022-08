Eksperci sprawdzą, co Rosjanie robią w elektrowni atomowej. Misja już w Kijowie

Według tej stacji członkowie delegacji byli w hotelu w Kijowie we wtorek rano. MSZ Ukrainy zapowiadało w poniedziałek, że tego dnia misja przybędzie do ukraińskiej stolicy. Misja MAEA ma dotrzeć do okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w najbliższych dniach.

Dziennik "Wall Street Journal" podał, że pracę w tym obiekcie eksperci rozpoczną w najbliższą środę, a zakończą w sobotę. Na czele misji stoi szef MAEA Rafael Grossi. W składzie misji są m.in. eksperci z Polski i Litwy oraz Chin i Serbii. Nie ma natomiast specjalistów z USA i Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowa inspekcja w drodze do Zaporoża

Położona na południu Ukrainy Zaporoska Elektrownia Atomowa to największy taki obiekt w Europie. Po rozpoczętej 24 lutego inwazji rosyjskiej na Ukrainę elektrownia została zajęta przez siły najeźdźcy w nocy z 3 na 4 marca.

Na terenie obiektu stacjonują rosyjscy wojskowi - około 500 osób - oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. W sierpniu rosyjskie wojska kilkakrotnie ostrzelały teren elektrowni, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Moskwa każdorazowo oskarża o te incydenty Kijów.

Zaporoska Elektrownia Atomowa została zbudowana w latach 1980–1986 i jest największą siłownią jądrową w Europie. Przed rosyjską inwazją pracowało w niej sześć reaktorów, każdy o mocy 950 MW. Obiekt znajduje się w odległości około 680 km na południowy wschód od Kijowa.

