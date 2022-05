W restauracji w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi doszło do eksplozji gazu. Według informacji policji zginęły co najmniej dwie osoby. 64 osoby są lekko ranne, a 56 odniosło poważniejsze obrażenia. Cztery budynki zostały ewakuowane.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Khalidiyah w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi. W wyniku eksplozji zginęły dwie osoby, a rannych zostało ok. 120 osób, z czego 56 odniosło poważniejsze rany. Również na skutek wybuchu doszło do pożaru, który został opanowany.

"Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w celu uzyskania niezbędnej opieki medycznej. Doszło do szkód materialnych w sklepach i elewacjach 6 budynków, a służby porządkowe na miejscu wciąż realizują swoje zadania" - podała na Twitterze policja Abu Zabi.

Służby zaoferowały ewakuowanym mieszkańcom schronienie do czasu, aż sprawdzą, czy budynki znajdujące się w pobliżu nie zostały poważnie uszkodzone.

RadioZET.pl