Trwa dramatyczna walka o ocalenie ekosystemu wysp Galapagos – alarmują zagraniczne media. Wszystko za sprawą ogromnego wycieku paliwa, do którego doszło wskutek zatonięcia frachtowca.

Warto przypomnieć, że Żółwie Wyspy – czyli Galapagos – znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na archipelagu Galapagos żyje wiele rzadkich gatunków zwierząt, między innymi legwany galapagoskie, legwany morskie i zięby Darwina.

Ekosystem Żółwich Wysp, przez awarie takie jak ta, może ulec drastycznym zniszczeniom. W ciągu ostatnich kilku lat do wód okalających wybrzeże archipelagu dostały się dziesiątki litrów paliwa.

Tysiące litrów paliwa przedostały się do morza

Do tragicznego wypadku doszło w porcie San Cristóbal. W trakcie ładowania kontenerów z paliwem na frachtowiec, załamał się dźwig. W wyniku upadku kontenera do wody, zatonął również sam statek. W jego zbiorniku znajdowało się 25 000 litrów ciekłego paliwa. Substancja zaczęła przedostawać się wprost do wody.

Rząd Ekwadoru ogłosił stan zagrożenia. Władze walczą z wyciekiem, m.in. budując specjalne bariery, które mają zatrzymać przepływ paliwa do wody.

Prezydent kraju Lenin Moreno poinformował, że powoli udaje się opanować katastrofę.

RadioZET.pl/rp.pl/o2.pl/nytimes.com/ABC News