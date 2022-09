Elżbieta II nie żyje. Kiedy odbędzie się pogrzeb królowej Wielkiej Brytanii?

Elżbieta II nie żyje. Królowa Wielkiej Brytanii zmarła w czwartek po południu w otoczeniu najbliższej rodziny w zamku Balmoral w Szkocji. Była najdłużej panującą monarchinią w historii kraju - na brytyjskim tronie zasiadała od 1952 roku, czyli przez dokładnie 70 lat.

Elżbieta II nie żyje. Szczegóły operacji London Bridge

Już wiadomo, że nowym królem będzie jej najstarszy syn Karol, który od teraz będzie znany jako Karol III. Operacja, która zakończy się jego oficjalną koronacją, nosi kryptonim Spring Tide. Z kolei zestaw procedur, które będą wcielane w życie przez 10 dni po śmierci królowej, znane są jako operacja London Bridge.

Wiadomo, że następnego dnia po śmierci Elżbiety II premier oraz członkowie rządu spotkają się z Karolem III. W tym czasie ciało monarchini zostanie przewiezione do Londynu. Następnie nowy król wyruszy w podróż żałobną po całej Wielkiej Brytanii.

Trumna królowej zostanie przeniesiona z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego. Ciało królowej spędzi kolejne trzy dni w Pałacu Westminsterskim. Trumna będzie spoczywała na katafalku otwarta dla publiczności przez 23 godziny na dobę. Aż do 9. dnia po śmierci będzie można wpisywać się do księgi kondolencyjnej.

Kiedy pogrzeb Elżbiety II? Znana potencjalna data

Z kalendarza operacji London Bridge wynika, że pogrzeb Elżbiety II odbędzie się w niedzielę 18 września w Opactwie Westminsterskim. Będzie do dzień żałoby narodowej, a całym kraju w południe zapadnie 2-minutowa cisza. Królowa zostanie pochowana na zamku Windsor, w Kaplicy Pamięci Króla Jerzego VI (obok jej ojca).

Portret królowej będzie wisiał z czarną wstążką we wszystkich ratuszach przez miesiąc (okres żałoby), zanim zostanie przeniesiony w "odpowiednie miejsce" i zamieniony portretem nowego króla. Wszystkie kwiaty złożone wokół pałaców królewskich i publicznych ratuszów zostaną usunięte po pogrzebie państwowym.

RadioZET.pl/PAP