Rodzina u boku Elżbiety II. Harry przybył do Szkocji bez Meghan

Pogorszył się stan zdrowia Elżbiety II. Królowa Wielkiej Brytanii przebywa obecnie pod opieką lekarzy w szkockim zamku Balmoral. Są tam również członkowie rodziny królewskiej, w tym książę Harry. Wbrew początkowym doniesieniom mediów młodszy syn Karola przybył do Szkocji sam, a nie w towarzystwie małżonki Meghan.

Elżbieta II czuje się coraz gorzej. Stan zdrowia królowej Wielkiej Brytanii znacznie pogorszył się w czwartek. Do tego stopnia, że przerwano debatę w parlamencie, a członkowie najbliższej rodziny monarchini przybyli już do szkockiego zamku Balmoral.

Elżbieta II w coraz gorszym stanie. Do Szkocji przybyli członkowie rodziny

Od czasu, gdy w październiku zeszłego roku zaczęły się jej problemy ze zdrowiem, Pałac Buckingham bardzo oszczędnie o nich informował, początkowo mówiąc jedynie o zmęczeniu, później zaś o problemach z poruszaniem się. Tym razem po raz pierwszy od dawna dominuje ton "zaniepokojenia".

Wśród członków rodziny królewskiej, którzy towarzyszą królowej, są: dzieci Elżbiety - synowie Karol (przewidywany jako potencjalny następca tronu) z żoną Camillą, Edward i Andrzej oraz córka Anna, a także wnukowie, w tym William i Harry.

Harry u boku babci. Syn Karola przyleciał bez Meghan Markle

Brytyjskie media odnotowały, że Harry przybył do Szkocji sam, co potwierdził również jego rzecznik. Wcześniej donoszono, że młodszy z synów Karola przyleci ze swoja żoną, Amerykanką Meghan Markle, z którą przebywał ostatnio w Niemczech.

Nieobecność Meghan może być pokłosiem decyzji małżonków, którzy zrzekli się wszelkich oficjalnych funkcji i wyprowadzili do USA. To z kolei miało być spowodowane rzekomym złym traktowaniem i niechęcią na dworze, która miała doprowadzić żonę Harry'ego do załamania nerwowego i myśli samobójczych.

RadioZET.pl