Miasteczko szczęściarzy. 50 osób z jednej miejscowości wygrało miliony

Do niespotykanej kumulacji wygranych w popularnej loterii Eurojackpot doszło w Finlandii, w miasteczku Siilinjärvi. 50 osób zamieszkujących tę miejscowość postanowiło zaznaczyć te same liczby w losowaniu. Każdy z nich wygrał równowartość 1,8 miliona złotych.

Fińskie Siilinjärvi to miasteczko, liczące około 20 tysięcy mieszkańców. 50 spośród nich wspólnie udało się do sklepu, by zakupić losy w Eurojackpot, i obstawiło te same numery. Pula nagród wynosiła wówczas 92 miliony złotych.

Osoby te, jak się później okazało – wygrały po 1,8 miliona złotych każdy. Kiedy dotarła do nich ta szczęśliwa informacja, zwycięzcy postanowili ją uczcić. W niewielkim supermarkecie, w którym kupili losy, kupili ogromne ciasto i zorganizowali przyjęcie dla klientów oraz pracowników.

Dane osobowe wygranych nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Ponadto, wygrana szczęśliwców ma być też dobrą prognozą dla miasteczka. Władze gminy liczą na to, że pieniądze pochodzące z loterii zasilą lokalną gospodarkę. Jak podaje Super Express, samorząd ma długi, sięgające 74 miliony euro.

Na czym polega Eurojackpot?

Eurojackpot to odpowiednik polskiego Lotto, ale o zasięgu europejskim – gra liczbowa zagościła na polskim rynku w 2017 roku, dzięki Totalizatorowi Sportowemu (do którego należy m.in. Lotto). Biorą w niej udział obywatele 18 krajów – dlatego mowa jest o kwotach rzędu kilkuset milionów złotych. Koszt jednego losu wynosi 12,50 zł. Uczestnik kupuje zakład i wybiera pięć z 50 liczb, a następnie dwie z 10 liczb. Jeden zakład dotyczy jednego, najbliższego losowania.

RadiozET.pl/superbiz.se.pl