Europa zagrożona egzystencjalnie. „Mamy u swoich granic państwo bandyckie”

Bitwa o Donbas, mająca zdecydować o wyniku wojny, rozpoczęła się. Rosja przegrupowała siły i przypuszcza ataki mające na celu przejęcie terenu obwodów ługańskiego i donieckiego. Dzięki dostawom broni Ukraina ma szansę powstrzymać siły inwazyjne, a część prognoz analityków wprost mówi, że „Putin polegnie w bitwie o Donbas”.

Rosyjska inwazja zagraża nie tylko Ukrainie, lecz także Europie – stwierdził w Programie Pierwszym Polskiego Radia wtorek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. – Mamy u swoich granic państwo bandyckie – dodał.

Rosja krajem bandyckim. „To jest w zasadzie esencja polityki rosyjskiej”

- Żyjemy w czasach przełomu, w czasach wielkiej zmiany. To, co dziś dzieje się na Ukrainie po ataku Rosji, ma też ogromny wpływ na to, jak będzie funkcjonowała Unia Europejska – podkreślił Jabłoński.

Państwa Wspólnoty po początkowym szoku zareagowały nałożeniem bezprecedensowej liczby sankcji gospodarczych i personalnych. Z biegiem czasu i napływającymi z Ukrainy informacjami o okrucieństwach na terenach okupowanych przez siły rosyjskie Europa i USA zaczęły coraz śmielej zaopatrywać Ukraińców w broń, także sprzęt ciężki, a więc na przykład czołgi.

Przekazanie broni Ukrainie uchwaliły między innymi Włochy. Jabłoński stwierdził, że zaczyna się zmieniać widoczna w pierwszych dniach wojny „inercja i niechęć do działania”, jeśli chodzi o dozbrojenie obrońców. Wskazał przy tym na Niemcy, które „nie chciały w ogóle czegokolwiek wysyłać na Ukrainę i blokowały nawet dostawy z innych krajów”.

Jabłoński stwierdził ponadto, że „my cały czas, jako Europa, jesteśmy zagrożeni egzystencjalnie, bo mamy niestety u swoich granic państwo bandyckie, które opiera swoją politykę na agresji, na zadawaniu bólu, śmierci i cierpienia”. Według niego „to jest w zasadzie esencja polityki rosyjskiej”. Stwierdził przy tym, że ostrzegały przed tym kraje, które „może nie mają jeszcze najbardziej rozwiniętej gospodarki, ale dostrzegają też to, czego nie chce dostrzegać Zachód”.

- Jeżeli Unia Europejska to zrozumie, to UE przetrwa; jeżeli tego nie zrozumie, to będziemy wchodzić w kolejne podziały i będziemy coraz słabsi jako Europa. To jest kluczowy moment w historii naszego kontynentu - oświadczył Paweł Jabłoński.

