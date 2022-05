- Ukraina potrzebuje swoich bohaterów żywych - powiedział w poniedziałek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kilka godzin wcześniej na mocy porozumienia, które wypracowano m.in. dzięki zaangażowaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Czerwonego Krzyża, doszło wreszcie do ewakuacji obrońców Azowstalu, ostatniego niezdobytego przez Rosjan punktu oporu w Mariupolu. 53 ciężko ranne osoby zostały przewiezione do Nowoazowska, który jest w rękach Rosji. 211 ewakuowanych przetransportowano do Ołeniwki na terytorium samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republiki Ludowej. Wszyscy mają zostać wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych.

- Pracujemy nad kolejnymi etapami operacji humanitarnej w Azowstalu. Daj Boże, wszystko pójdzie dobrze - napisała we wtorek na Telegramie wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. - Ratowanie żołnierzy z Azowstalu się nie zakończyło. Będziemy kontynuować tę operację, dopóki nie trafią oni na terytorium kontrolowane przez Ukrainę – dodała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Dodała, że dzięki obronie Mariupola udało się ukraińskim wojskom utrzymać inne regiony.

Film z ewakuacji Mariupola

Jak dokładnie wyglądała ewakuacja obrońców Azowstalu? To można zobaczyć na filmie opublikowanym przez Radę Miasta Mariupol. Żołnierze, którzy wcześniej musieli złożyć broń, swoich ciężko rannych kolegów wynieśli na noszach. Wojskowi medycy opatrzyli poszkodowanych, a następnie wszystkich skierowano do białych autobusów.

Wysiłki obrońców Mariupola pozwoliły siłom ukraińskim zyskać czas i zbudować linię oporu przed dalszą ekspansją wrogich wojsk na południowym wschodzie Ukrainy. Wcześniej ewakuowano wszystkich cywilów, którzy znaleźli schron w podziemiach huty. Mimo to Rosjanie - według ostrożnych i niepełnych szacunków - zabili w tym mieście ok. 20 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP, Mateusz Mikowski, szm