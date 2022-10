FSB zatrzymała "sprawców" wybuchów na moście Krymskim. Kreml ma swoją wersję

Wybuchy na moście Krymskim, zdaniem komentatorów i ekspertów, może być punktem zwrotnym w wojnie w Ukrainie. W sobotę została uszkodzona jedna jezdnia oraz droga kolejowa na przeprawie, która łączy okupowany Krym z pozostałymi regionami Rosji. Dwa dni później wojska Putina przeprowadziły zmasowane ataki na ukraińskie miasta (choć zdaniem niektórych analityków Kreml planował je przed eksplozją na moście).

W środę FSB wydała komunikat w sprawie swojej wersji wydarzeń na przeprawie. Poinformowano, że zatrzymano osiem osób z Ukrainy i Armenii. Zdaniem śledczych Putina ładunki wybuchowe umieszczone były w folii w jednej z ciężarówek.

Wybuchy na moście Krymskim. FSB ma swoją wersję wydarzeń

"Atak terrorystyczny” miał zostać zorganizowany przez ukraińskie służby specjalne. Materiały wybuchowe były przechowywane w rolkach folii plastikowej, które opuściły ukraiński port w Odessie w sierpniu i przejechały przez Bułgarię, Gruzję i Armenię przed wejściem do Rosji.

Do tej pory trwają spekulacje, kto jest naprawdę odpowiedzialny za atak na most Krymski. Ukraińska strona nie komentuje sprawy, ale w relacjach miejscowych mediów pojawiają się informacje, że służby specjalne władz w Kijowie mogły mieć związek z wybuchami. Według innych wersji eksplozje to rosyjska prowokacja, która ma stanowić pretekst do eskalacji wojny w Ukrainie.

Atak na most na Krym, w połączeniu z niedawnymi niepowodzeniami rosyjskiego wojska oraz ogłoszoną przez Kreml „częściową mobilizacją” wywołał bezpośrednią krytykę pod adresem Putina i Kremla wśród prowojennych nacjonalistów. Taka krytyka w tych kręgach jest niemal bezprecedensowa – podkreślił think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w specjalnym wydaniu raportu, poświęconym reakcjom na eksplozje na Moście Krymskim.

„Zmienia się również percepcja trajektorii wojny i zdolności Ukrainy, a Rosjanie przeżywają brutalne przebudzenie. Rosyjskie źródła przyznały, że ukraińska kontrofensywa na południu stwarza istotne zagrożenie dla sił rosyjskich na tym obszarze. To znaczne odejście od wcześniejszej narracji propagandystów, blogerów wojskowych i rosyjskiego ministerstwa obrony, którzy miesiącami utrzymywali, że ukraińskie kontrofensywy w obwodzie chersońskim były niemożliwe lub zawiodły” – ocenił ISW.

RadioZET.pl/AFP/PAP