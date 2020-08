Co najmniej 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w podwójnym zamachu bombowym w centrum miasta Jolo na południowym zachodzie Filipin. Do zamachów doszło dziś w południe czasu lokalnego. Wiele wskazuje, że do zamachu doprowadzili ekstremiści powiązani z Państwem Islamskim.