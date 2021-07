Niezaszczepieni nie wyjdą z domu? Prezydent: "Jak dla mnie możecie umierać"

Filipiny. Znany z ostrych i kontrowersyjnych wypowiedzi prezydent kraju Rodrigo Duterte zapowiedział właśnie, że obywatele, który nie zaszczepią się przeciw Covid-19, zostaną obłożeni m.in. zakazem opuszczania swoich domów.

- Jeśli wyjdziesz z domu niezaszczepiony, każę policji zabrać cię do niego z powrotem - oświadczył w trakcie środowego wystąpienia w telewizji (cytat za: polsatnews.pl). Choć nie istnieją jeszcze przepisy, na podstawie których można by wprowadzić takie ograniczenia, to polityk przyznał, że jest gotów osobiście zmierzyć się z pozwami osób, które czułyby się pokrzywdzone takimi restrykcjami.

Filipiny. Prezydent ostrzega: nie zaszczepisz się, nie wyjdziesz z domu

Filipiński przywódca nie oszczędził w swoim przemówieniu antyszczepionkowców, których oskarżył o "roznoszenie wirusa na prawo i lewo". - Jak dla mnie, możecie umierać w każdej chwili - stwierdził. Kilka tygodni wcześniej zasugerował, by osoby, które nie przyjmą preparatu, były umieszczane w więzieniach.

Na Filipinach zanotowano od początku wybuchu pandemii koronawirusa ponad 1,5 miliona przypadków zakażenia - poinformowała agencja Associated Press. Ratunkiem mogą okazać się szczepienia, których tempo pozostawia na ten moment wiele do życzenia.

Według AP, ze 108 milionów osób żyjących w tym azjatyckim kraju, zaledwie 7 mln jest w pełni zaszczepionych, a 11 mln przyjęło pierwszą dawkę któregoś z dostępnych preparatów. Filipiński rząd stawia sobie za cel zaszczepienie 60-70 mln obywateli. Tempo szczepień w dużym stopniu zależy jednak od dostępności szczepionek.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/apnews.com