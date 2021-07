Samolot rozbił się podczas próby lądowania. Na pokładzie były 92 osoby

Do katastrofy samolotu doszło w niedzielę podczas próby lądowania na wyspie Jolo w prowincji Sulu na południu Filipin. Bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć - podaje Reuters. Co najmniej 40 osób uratowano - poinformował szef sił zbrojnych tego kraju, generał Cirilito Sobejana, cytowany przez agencję AP. Maszyna transportowała żołnierzy.

Minister obrony Delfin Lorenzana powiedział agencji Reuters, że według jego wstępnych ustaleń samolot przewoził 92 osoby, w tym trzech pilotów i pięciu innych członków załogi. Wcześniej agencja AFP informowała, powołując się na gen. Sobejanę, że samolotem leciało co najmniej 85 osób.

Katastrofa samolotu na Filipinach. Kilkadziesiąt osób uratowano

Samolot rozbił się tuż przed południem czasu lokalnego koło wsi Bangkal, w górach, na północy wyspy Jolo. Maszyna przewoziła żołnierzy z południowego miasta Cagayan de Oro - sprecyzował gen. Sobejana. Siły rządowe od kilkudziesięciu lat walczą w większości muzułmańskiej prowincji Sulu z bojownikami z islamistycznej organizacji Abu Sajaf.

Gen. Sobejana powiedział, że uratowane osoby zostały wyciągnięte z płonącego wraku samolotu. - To nieszczęście – powiedział dziennikarzom. - Samolot ominął pas startowy i próbował odzyskać moc. Nie udało się i rozbił się - oświadczył. Generał dodał, że co najmniej 40 osób zostało przewiezionych do szpitala.

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną katastrofy. Na zdjęciach w mediach społecznościowych widać płomienie i dym wydobywający się z wraku maszyny wśród drzew.

RadioZET.pl/PAP/Reuters/telanganatoday.com