Finlandia chce dołączyć do NATO. Putin zareagował na plany Helsinek

Władimir Putin i prezydent Finlandii Sauli Niinisto omówili w rozmowie telefonicznej plany Helsinek dotyczące przystąpienia do NATO – podała agencja Interfax, powołując się na Kreml. Rosyjski przywódca nazwał błędem porzucenie fińskiej neutralności.

Finlandia chce ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Prezydent Sauli Niinisto przed rozmową z Władimirem Putinem mówił, że Kreml po deklaracji fińskich władz o chęci wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie straszył konsekwencjami. – Nie sądzę, aby doszło do wojskowej ofensywy. Atak hybrydowy jest możliwy – stwierdził.

Putin reaguje na plany wejścia Finlandii do NATO

Jak podała rosyjska agencja Interfax, Putin powiedział prezydentowi Finlandii, że "porzucenie polityki neutralności militarnej byłoby błędem, ponieważ nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa Finlandii". – Taka zmiana w polityce zagranicznej może mieć negatywny wpływ na stosunki rosyjsko-fińskie, które od wielu lat budowane są w duchu dobrego sąsiedztwa i partnerskiej współpracy oraz przynoszą obopólne korzyści – stwierdził rosyjski przywódca.

Rozmowa na linii Helsinki-Moskwa odbyła się z inicjatywy strony fińskiej. Wcześniej prezydent Finlandii zapowiedział, że zadzwoni do Władimira Putina i poinformuje go o "naszym wejściu do NATO". "Przeprowadzono szczerą wymianę poglądów w związku z ogłoszonym przez fińskie władze zamiarem ubiegania się o członkostwo w NATO" – napisały służby prasowe Kremla.

RadioZET.pl/Interfax