Finlandia i Szwecja w NATO? "Sprzeciwiamy się"

Finlandia i Szwecja znajdują się na ostatniej prostej do złożenia oficjalnego wniosku akcesyjnego do NATO. Jednakże prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan sprzeciwia się obu kandydaturom. Jego zdaniem oba kraje są "domem dla wielu organizacji terrorystycznych".

Prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział w piątek, że Turcja nie może poprzeć planów przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO, mówiąc, że kraje nordyckie są "domem dla wielu organizacji terrorystycznych".

W czwartek Finlandia ogłosiła, że będzie ubiegać się o członkostwo w NATO. Również Szwecja najprawdopodobniej pójdzie w ślady Helsinek, gdzie decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w poniedziałek. Tym samym doszłoby do rozszerzenia Sojuszu, któremu prezydent Rosji Władimir Putin chciał zapobiec, rozpoczynając inwazję na Ukrainę.

- Śledzimy wydarzenia dotyczące Szwecji i Finlandii, ale nie mamy pozytywnej opinii – powiedział Erdogan dziennikarzom w Stambule, dodając, że przyjęcie przez NATO Grecji jako członka w przeszłości było błędem.

Erdogan: Błędem było przyjęcie Grecji do NATO

Turcja oficjalnie popiera rozszerzenie Sojuszu od momentu, kiedy przystąpili do NATO 70 lat temu. Jednak Każda decyzja o rozszerzeniu musi być podjęta za jednomyślną zgodą jej członków.

- Jako Turcja nie chcemy powtarzać podobnych błędów. Co więcej, kraje skandynawskie to pensjonaty dla organizacji terrorystycznych – powiedział Erdogan. – W niektórych krajach są nawet posłami do parlamentu. Nie możemy być dla nich przychylni – dodał.

Szwedzkie MSZ nie mogło od razu skomentować oświadczenia Erdogana. NATO stwierdza, że członkostwo jest otwarte dla każdego "państwa europejskiego, które jest w stanie wspierać zasady tego Traktatu i przyczyniać się do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego".

RadioZET.pl/Reuters