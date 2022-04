Rosja może nasilić ataki hybrydowe i nielegalne operacje wywiadowcze w Finlandii - przekazały Fińskie Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu Supo. Według portalu The Barent Observer wszystkie działania mają powstrzymać Finów przed dołączeniem do NATO.

Wobec wojny w Ukrainie coraz więcej Finów opowiada się za przystąpieniem ich kraju do NATO. Zgodnie z sondażem opublikowanym przez magazyn "Helsingin Sanomat" za dołączeniem do Sojuszu opowiedziało się 61 proc. ankietowanych, 16 proc. było przeciw, a 23 proc. badanych nie miało zdania. Wzrost poparcia z pewnością nie spodoba się Rosjanom i to ich mają obawiać się Finowie.

- Fińskie społeczeństwo powinno być przygotowane na różne działania ze strony Rosji, mające na celu wpłynięcie na kształtowanie polityki w Finlandii w kwestii NATO - wyjaśnił szef Supo Antti Pelttari.

Chociaż służby wywiadu nie zauważyły wzmożonych rosyjskich operacji, uważają, że sytuacja wkrótce może się zmienić. Jedną z głównych obaw są cyberataki, które mogą zniszczyć strony internetowe lub pozbawić dostępu do sieci.

Finlandia obawia się cyberataków ze strony Rosji

- Władze publiczne muszą zapewnić warunki do pełnej i szczerej debaty bez zastraszania i zapewnić, że osoby z zewnątrz nie będą w stanie wpływać na podejmowane przez Finlandię decyzje dotyczące polityki bezpieczeństwa. Wszyscy operatorzy, którzy utrzymują infrastrukturę sieciową w Finlandii, taką jak zaopatrzenie w wodę lub ciepło, powinni zapewnić aktualność wszystkich systemów. Odpowiedzialność za to jest powszechna zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - dodał.

Poza Finlandią swoją chęć przystąpienia do NATO zaznacza Szwecja. Jeszcze jesienią zeszłego roku premier kraju Magdalena Andersson, opowiedziała się przeciwko wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak po ataku Rosji na Ukrainę, debata rozgorzała na nowo, a w ocenie komentatora politycznego SVT Matsa Knutsona retoryka szwedzkiej premier w sprawie członkostwa w NATO "zmieniła się diametralnie".

Fińska prasa jest przekonana, że w związku z rosnącym poparciem dla NATO przez deputowanych, Finlandia podobnie jak Szwecja, już w czerwcu może złożyć wniosek o członkostwo w Sojuszu.

