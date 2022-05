Finlandia wysyła ciężki sprzęt wojskowy na granicę. Kraj coraz bliżej NATO?

W Finlandii trwają ćwiczenia zmechanizowanych wojsk lądowych Arrow 22. Razem z Finami w manewrach udział biorą oddziały z USA, Wielkiej Brytanii oraz Łotwy i Estonii. Uczestniczy ok. 3,5 tys. osób, 150 pojazdów opancerzonych oraz 300 innych pojazdów.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Tampere przedstawiające transport ciężkiego sprzętu wojskowego. Maszyny przemieszane są w kierunku zachodniej części kraju.

Finlandia wysyła ciężki sprzęt wojskowy na granicę

Ćwiczenia Arrow, odbywające się na obszarze między Turku a Tampere, są jedynymi w tym roku w Finlandii, w których udział biorą wojska pancerne krajów partnerskich. W manewrach mają być wykorzystane m.in. czołgi Leopard, Challenger 2, pojazdy bojowe Stryker i CV9035 oraz wozy opancerzone Patria.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, Finlandia i Szwecja zadeklarowały chęć przystąpienia do NATO. - Celem możliwego członkostwa w NATO jest zapewnienie Finlandii pokoju także na przyszłość. Będziemy przyczyniać się do bezpieczeństwa całego Sojuszu, jeśli do niego dołączymy – mówiła premier Sanna Mari.

Według doniesień fińskiej prasy, od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę i w związku z fundamentalną zmianą środowiska bezpieczeństwa Finlandii, większość fińskich parlamentarzystów opowiada się już za członkostwem w NATO. Oczekuje się też, że władze Finlandii ogłoszą decyzję w tej sprawie wspólnie z władzami Szwecji w maju.

Inicjatywa Szwecji i Finlandii ma jednak swoich przeciwników wśród krajów członkowskich NATO. Prezydent Chorwacji Zoran Milanović powiedział, że zablokowałby przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO podczas szczytu Sojuszu w Madrycie, jeśli to on reprezentowałby swój kraj. Podobną decyzję podejmie prawdopodobnie węgierki premier Viktor Orban.

