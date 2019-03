Dymisja rządu w europejskim kraju. „Polityczna odpowiedzialność”

Na niewiele ponad miesiąc przed wyborami parlamentarnymi premier Finlandii Juha Sipila podał swój gabinet do dymisji. Powodem jest nieprzyjęcie przez komisję konstytucyjną flagowej rządowej reformy usług zdrowotnych i świadczeń socjalnych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Sipila, przewodniczący największego ugrupowania parlamentarnego – Centrum Finlandii (KESK), i stojący od połowy 2015 r. na czele trójpartyjnej liberalno-konserwatywnej koalicji, przekazał w piątek rano prezydentowi Sauliemu Niinisto wniosek o dymisję gabinetu.

Prezydent przyjął rezygnację i poprosił premiera o tymczasowe kontynuowanie pracy przez rząd.

Sipila już wcześniej zapowiadał, że jeśli główna reforma jego rządu, która była przygotowywana i rozpatrywana w parlamencie przez ostatnie lata, nie zostanie przyjęta jeszcze w obecnej kadencji parlamentu, poda rząd do dymisji.

„Wielkie rozczarowanie” – tak na konferencji prasowej premier skomentował brak pozytywnej opinii komisji w sprawie reformy. W Finlandii nie ma trybunału konstytucyjnego, a oceny zgodności przepisów z ustawą zasadniczą dokonuje się przed ich uchwaleniem.

– Jeśli ktoś pyta, co oznacza polityczna odpowiedzialność [...], to jest to tego przykład – powiedział przewodniczący grupy parlamentarnej KESK Antti Kaikkonen.

Premier potwierdził, że ministrowie będą pełnić obowiązki do wyborów. Zaapelował do pozostałych partii parlamentarnych o rozmowy przy „okrągłym stole” w celu omówienia dalszych działań.

Reforma usług zdrowotnych w Finlandii

Projekt reformy usług zdrowotnych i świadczeń socjalnych budził wiele zastrzeżeń natury konstytucyjnej. Reforma przewidywała swobodę w wyborze świadczeniodawcy usług dla pacjentów (placówka prywatna czy państwowa).

Według rządu w związku ze starzeniem się społeczeństwa (szacuje się, że po 2030 r. co czwarty mieszkaniec będzie w wieku powyżej 65 lat, obecnie jest to co piąty), konieczne jest wprowadzenie efektywniejszego systemu zarządzania podstawowymi usługami dla ludności, a podmioty prywatne powinny szybciej niż państwowe podejmować decyzje ekonomiczne.

Przeciwne reformie były nie tylko partie opozycyjne, ale też część polityków partii koalicji rządzącej.

Wybory parlamentarne są zaplanowane na 14 kwietnia. Według najnowszych sondaży największą popularnością – 21%-22% – cieszy się opozycyjna Socjaldemokratyczna Partii Finlandii (SDP), a partie koalicji rządzącej notują najniższe od lat poparcie – 14%-16%. Według sondażu, którego wyniki opublikowanego pod koniec lutego, 54% Finów uważa, że rząd Sipili realizował swoje zadania „słabo” lub „raczej słabo”.

RadioZET.pl/PAP/JŚ