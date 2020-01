Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podał Fiński Instytut Meteorologii, nowy rekord mrozu padł w miejscowości Utsjoki, niedaleko granicy z Norwegią. Według prognoz na północnych krańcach kraju w najbliższym czasie mróz może być jeszcze większy.

Temperatura spadająca zimą miejscami do ok. -40 st. C. nie jest czymś nadzwyczajnym w Finlandii, np. w styczniu 2017 r. pułap ten został przekroczony. Pod koniec stycznia 2019 r. w miejscowości Sodankyla, ok. 120 km na północ od Rovaniemi, odnotowano -38,7 st. C.

Historyczny rekord ujemnej temperatury w Finlandii padł w styczniu 1999 r. w Kittila w Laponii i wynosił -51,5 st. C.

Obecna zima jest o tyle wyjątkowa, że różnica temperatur między północną a południową częścią kraju wynosi kilkadziesiąt stopni. W środkowych i południowych regionach utrzymuje się - wyjątkowo jak na styczeń - łagodna bezmroźna i bezśnieżna zima.

RadioZET.pl/PAP