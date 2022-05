"Jesteśmy przekonani, że najpóźniej w Boże Narodzenie zostaniemy członkiem NATO"

- Jestem pewien, że proces potrwa szybko i zostanie zakończony najpóźniej do Bożego Narodzenia - mówi wysłannikowi Radia ZET do Helsinek Maciejowi Bąkowi poseł Ville Kaunisto. Jego partia Kokoomus od lat była za wstąpieniem do NATO. - Mówimy o tym otwarcie od 16 lat, a niektórzy nasi członkowie jeszcze dłużej. Długo byliśmy w mniejszości - dodaje parlamentarzysta.

Zdaniem Villego Kaunisto Finlandia dużo da NATO. - To nie jest tak, że będziemy posilać się tym bezpieczeństwem, tylko wniesiemy również swoje gwarancje bezpieczeństwa, także dla Polski. A zatem Morze Bałtyckie stanie się obszarem i silniejszym, i bezpieczniejszym - mówi Radiu ZET poseł partii Kokoomus.

Finowie przez lata byli przeciw wstępowaniu do Sojuszu. Wszystko zmieniła inwazja Rosji na Ukrainę. Sondaże pokazały, że NATO zaczęło popierać około 70% Finów, co wymusiło zmianę zdania u premier Sanny Marin.

- My, posłowie fińskiego parlamentu, słuchamy bardzo mocno tego, co mówi opinia publiczna. Rządząca partia nie miała łatwej rozmowy na ten temat, ale ostatecznie uznała, że inne zachowanie jest niemożliwe. Dziś musimy przejść przez to razem. Bo jedność jest kluczem do sukcesów Finlandii. Była w przeszłości i będzie w przyszłości - mówi reporterowi Radia ZET Maciejowi Bąkowi Ville Kaunisto.

Radio ZET