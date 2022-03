Fiński statek towarowy Helt tonie niedaleko Odessy. Dzień wcześniej przejęli go Rosjanie

Wojna w Ukrainie poszerza się o nowe fronty. Odessa przygotowuje się na odpór desantu, który według ukraińskich źródeł zbliża się do miasta. Rosyjskie okręty wojskowe ostrzeliwują znajdujące się w okolicach ukraińskich portów statki towarowe: uszkodzone zostały między innymi jednostki rumuńskie i tureckie, a na pokładzie statku z Bangladeszu w wyniku ostrzału życie straciła jedna osoba.

Rosyjska marynarka miała również przejąć kontrolę nad fińskim statkiem Helt. Rosjanie mieli go używać jako „tarczy chroniącej go przed ukraińskimi jednostkami przeciwokrętowymi, ponieważ Ukraińcy nie strzelają do celów cywilnych”. Z nieznanych jeszcze przyczyn towarowiec zaczął tonąć.

Na Morzu Czarnym tonie fiński statek Helt. Ukraina: Rosjanie używali go jako tarczy

Jak donosi „Ukraińska Prawda”, załoga towarowca schodzi na łodzie ratunkowe. Statek jest przechylony pod kątem siedemdziesięciu stopni, co utrudnia przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Powód przechyłu ani utraty statku Helt nie jest jeszcze znany. Ukraińskie media podały, że towarowiec został przejęty przez Rosjan dzień wcześniej.

Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało w czwartek na Facebooku, że w kierunku Odessy na południu kraju zmierzają cztery rosyjskie okręty i trzy kutry rakietowe.

Portal „Ukraińska Prawda” przekazał informacje swoich reporterów w Odessie donoszących, że rosyjskie siły desantowe znajdują się 14 mil od nadmorskiej wsi Sandżijka w obwodzie odeskim. Ukraińskie wojsko przygotowuje się do obrony.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/Ukraińska Prawda/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: