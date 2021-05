Do zdarzenia doszło we wtorek w mieście Pensacola w amerykańskim stanie Floryda. 11-latka czekała na szkolny autobus, gdy przy skręcie w główną ulicę zatrzymał się biały samochód marki Dodge. Wysiadł z niego mężczyzna, który podbiegł do dziewczynki.

Nie mogę przestać myśleć, że to mogłoby się skończyć zupełnie inaczej. Gdyby ta 11-letnia dziewczynka nie myślała o walce i po prostu się poddała, to mogłoby się to skończyć strasznie - przyznał w rozmowie z mediami szeryf okręgu Escambia Chip Simmons (cytat za: polsatnews.pl).

Floryda. 30-letni nożownik chciał porwać 11-latkę. Dziecko odparło atak

Policja hrabstwa Escambia umieściła w sieci nagranie, na którym widać, jak kierowca chwyta dziewczynkę i próbuje ją siłą zaciągnąć do auta. Dochodzi między nimi do szamotaniny, po czym dziecku udaje się odeprzeć atak i uwolnić od agresora. Ten ostatecznie daje za wygraną, wraca do samochodu i odjeżdża.

Śledczy szybko (m.in. dzięki zeznaniom 11-latki) zidentyfikowali i odnaleźli sprawcę napadu. To 30-letni mężczyzna, który odpowie teraz przed sądem za próbę porwania dziecka poniżej 13. roku życia, napad z użyciem noża oraz pobicie. Policja opublikowała jego wizerunek:

Jak przekazał dziennikarzom Simmons, dziewczynka miała już wcześniej zaobserwować mężczyznę - dwa tygodnie wcześniej podszedł do niej na przystanku. Przez ostatnie dni na przystanek odprowadzała ją mama, we wtorek wyjątkowo poszła tam sama. Jak informuje CNN, 11-latka ma kilka zadrapań i znajduje się pod opieką psychologa.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/Facebook