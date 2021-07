Brutalnie zabili fokę harpunem. Jest nagroda za odnalezienie sprawcy

Foka Kostis, maskotka Grecji, została zabita harpunem. - Wszystko wskazuje na to, że zrobiono to celowo - poinformował pracownik organizacji zajmujący się ochroną tego gatunku. Wyznaczono nagrodę za odnalezienie sprawcy.

Foka Kostis nie żyje. Grecy są w żałobie. Mniszka śródziemnomorska żyjąca na wyspie Alonisos została trafiona harpunem. Nie przeżyła uderzenia. Przedstawiciele organizacji MOM zajmującej się ochroną gatunku (Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal) są pewni, że śmierć zwierzęcia nie była przypadkowa.

Foka Kostis, maskotka Grecji, brutalnie zabita. "To straszne i smutne"

- Straż przybrzeżna zawiadomiła nas, a my natychmiast udaliśmy się na miejsce. Niestety potwierdziło się, że zwierzę nie żyje - mówił przewodniczący MOM Panagiotis Dendrinos, cytowany przez agencję Reuters.

Ciało foki zostało przebite harpunem o długości ponad metra. Wszystko wskazuje na to, że nie był to wypadek. Zwierzę zostało prawdopodobnie trafione z pokładu łodzi. Ślady świadczą o tym, że narzędzie było wystrzelone w dół.

- To straszne i smutne wydarzenie. Ta sprawa zasmuciła i rozwścieczyła nie tylko nas, ale także mieszkańców i gości wyspy Alonisos, którzy znali Kostis - fokę, która lubiła wypoczywać wokół portu – mówił Dendrinos.

Sprawą okrutnej zbrodni zajmuje się prokuratura. Wyznaczono nagrodę 18 tys. euro (ok. 83 tys. zł) za odnalezienie zabójcy Kostisa. - Mamy nadzieję, że sprawca zostanie znaleziony, ponieważ jest to czyn kryminalny, nie tylko niemoralny, ale także nielegalny – powiedział Dendrinos.

Foka Kostis była ulubienicą Greków. Mniszkę śródziemnomorską znaleziono trzy lata temu na wyspie Folegandros podczas silnej burzy. Nie było przy niej matki, dlatego zainteresowali się nią pracownicy MOM. Kiedy zwierzę wydobrzało, wypuszczono je na wolność na wyspie Alonisos.

Mniszki, niegdyś spotykane na Morzu Śródziemnym, są uważane za jeden z najbardziej zagrożonych gatunków na świecie.

