Szesnastoletnia Francuzka, która zamieściła w sieci nagranie z ostrą krytyką islamu, jest nękana przez obrońców tej religii. Jak podaje „Le Parisien” dziewczynie grożono śmiercią. Licealistka od poniedziałku nie chodzi do szkoły z powodu gróźb.

Mająca 16 lat Mila wstawiła w sieci film, na którym radykalnie krytykuje islam. Po jej nagraniu rozpętała się prawdziwa burza, o której mówi cała Francja. W filmie udostępnionym na Instagramie mówi: „Nienawidzę religii. (…) W Koranie jest tylko nienawiść. Islam to gówno (...)”.

Na dziewczynę spadła fala hejtu. Grożono jej śmiercią. Wskutek eskalacji mowy nienawiści nastolatka przestała chodzić do szkoły.

Dziewczyna może liczyć na wsparcie polityków i państwa. W jej obronie stanęła szefowa radykalnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Dwa śledztwa w jej sprawie wszczęła prokuratura.

Prasa porównuje jej historię do koszmarnego włamania do redakcji Charlie Hebdo, zakończonej wystrzelaniem pracowników redakcji pisma satyrycznego. Do dramatu doszło w 2015 roku.

Możemy uznać słowa Mili za wulgarne, ale nie możemy zaakceptować tego, że niektórzy skazują ją na śmierć we Francji w XXI wieku

– napisała na Twitterze Marine Le Pen, liderka Frontu Narodowego

We Francji rozgorzała dyskusja nad sprawą Mili. W mediach społecznościowych, wg pomiarów Visibrain (platformy monitorowania mediów), w ciągu doby jej hashtag wygenerował ponad 110 tys. wpisów.

