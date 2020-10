Katastrofa lotnicza w Tours, we Francji. Do tragedii doszło w sobotę, po południu. Mały samolot, zaliczany do klasy ultralekkich, z dwiema osobami na pokładzie zderzył się z maszyną Diamond DA40, którą podróżowały trzy osoby. Samoloty spadły na ogrodzony teren domu niedaleko miejscowości Loches, ok. 46 km na południowy wschód od Tours.

Szczątki po większej z maszyn znajdowały się nawet sto metrów dalej, na niezamieszkałym terenie. Informujący o zdarzeniu świadkowie relacjonowali agencji AFP, że nikt nie przeżył katastrofy.

W akcji ratowniczej brało udział 50 strażaków. Rejon katastrofy został odgrodzony. Trwa ustalanie personaliów ofiar i wyjaśnianie przyczyn tragedii. Lokalna policja wszczęła dochodzenie.

Do zderzeń lekkich samolotów w powietrzu dochodzi bardzo rzadko. Ostatni podobny wypadek miał we Francji miejsce 22 lata temu, gdy u wybrzeży Bretanii zderzyły się samolot typu Beechcraft 1900D i inna lekka maszyna. Zginęło wówczas 15 osób.

RadioZET.pl/PAP/BBC