Nie żyje były prezydent Francji. Zmarł po zakażeniu się koronawirusem

Valery Giscard d'Estaing prezydent Francji w latach 1974-81, był w ciągu ostatnich miesięcy kilkakrotnie hospitalizowany w związku z problemami kardiologicznymi i niewydolnością krążenia. Ostatnio, w połowie listopada, przebywał w szpitalu w Tours z powodu niewydolności układu oddechowego.

Jak podano, Giscard d'Estaing zmarł w środę wieczorem w otoczeniu swej rodziny w swojej posiadłości Authon w departamencie Loir-et-Cher, w środkowej Francji. Powołana przez niego fundacja poinformowała, że były prezydent zmarł w rezultacie komplikacji po zarażeniu się wirusem Covid-19.

Były prezydent Francji nie żyje. Był architektem znanej nam UE i nowoczesnego państwa

Uważa się go za jednego z architektów integracji europejskiej w znanym nam dziś kształcie. Zapisał się też jako szef państwa dążący do modernizacji francuskiego społeczeństwa. Zezwolił m. in. na rozwody za obopólną zgodą i zalegalizował aborcję. Zainicjował wiele ogólnokrajowych projektów, m. in. budowę sieci szybkich pociągów TGV.

Giscard d’Estaing wystartował w wyborach prezydenckich w 1974, rozpisanych po śmierci Georges’a Pompidou mając wtedy 48 lat. Jako nowo wybrany prezydent, który objął rządy po latach sprawowania ich przez gaullistów, dążył do modernizacji Francji i francuskiego społeczeństwa.

W polityce zagranicznej dążył do integracji europejskiej m. in. nawiązując ścisłą współpracę z ówczesnym kanclerzem RFN Helmutem Schmidtem. Razem położyli podwaliny pod europejską wspólną walutę tworząc Europejski System Monetarny (EMS). Opowiadał się też za polepszeniem stosunków z USA.

W 1978 r. na bazie kilku wspierających go ugrupowań Valéry Giscard d’Estaing powołał centrowo-prawicową Unię na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF).

W 1981 Giscard d’Estaing ubiegał się o reelekcję w wyborach prezydenckich jednak przegrał z kandydatem socjalistów Francoisem Mitterandem.

W 1984 zasiadał w izbie niższej izby francuskiego parlamentu utrzymując mandat w kilku kolejnych wyborach. Doprowadził do politycznego zbliżenia pomiędzy UDF i gaullistowskim Zgromadzeniem na rzecz Republiki RPR).

Od 1989 do 1993 r.Giscard d’Estaing zasiadał w Parlamencie Europejskim, w którym do 1991 był przewodniczącym Grupy Liberalnej, Demokratycznej i Reformatorskiej.

W 2001 r. został mianowany przewodniczącym Konwentu do spraw Przyszłości Europy. Efektem jego pracy było opracowanie projektu traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

Jako były prezydent wszedł w skład Rady Konstytucyjnej. Rok wcześniej został członkiem Akademii Francuskiej. Pełnił też funkcję honorowego przewodniczącego Rady Gmin i Regionów Europy.

Valery Giscard d'Estang po raz ostatni pokazał się publicznie 30 września 2019 r. na pogrzebie innego prezydenta Francji Jacquesa Chiraca, który w latach 1974-76 był premierem w jego gabinecie.

Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego złożyli politycy wszystkich francuskich ugrupowań politycznych. Były prezydent Nicolas Sarkozy oświadczył, że Giscard d'Estaing "przez całeżycie pracowął na rzecz wzmocnienia stosunków między państwami europejskimi".

