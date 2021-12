Obowiązkowe maseczki w szkołach i zamknięte dyskoteki. Francja reaguje na Omikron

Omikron, który coraz częściej jest wykrywany w krajach unijnych, wywołuje coraz większe zaniepokojenie w całej Europie. Niezwykle zaraźliwa i groźna odmiana wirusa SARS-CoV-2 prawdopodobnie pochodzi z Południowej Afryki. Najnowsze restrykcje w poniedziałek ogłosił francuski rząd.

- Znajdujemy się w piątej fali pandemii i musimy kontynuować szczepienia przeciwko koronawirusowi - podkreślił Jean Castex, szef francuskiego rządu na konferencji prasowej. Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat spoza grup wrażliwych rozpoczęte zostaną po konsultacjach z naukowcami – poinformował Castex. We Francji do tej pory szczepiono przeciwko koronawirusowi młodzież w wieku 12-17 lat.

Francja wprowadza obostrzenia. Obowiązkowe maseczki w szkołach

Szczepienia dzieci nie będą obowiązkowe – zapewnił obecny na konferencji minister zdrowia Olivier Veran. Przekazał, że 80 dzieci jest obecnie hospitalizowanych w kraju, w tym 15 - na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Castex poinformował o zniesieniu obowiązku zapisów na dawki przypominające szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 65. roku życia.

Ponadto premier zalecił firmom powrót do pracy zdalnej. - Wszystkie firmy, które mogą, powinny zezwolić swoim pracownikom na dwa do trzech dni w tygodniu pracy zdalnej. Funkcjonariusze publiczni będą pracować zdalnie do trzech dni – oznajmił Castex. Jeśli chodzi o imprezy świąteczne i biesiady, w tym wyjazdy czy seminaria, szef rządu zalecił, by z nich rezygnować. - Od piątku we Francji na cztery tygodnie zostaną zamknięte dyskoteki - poinformował Castex.

W szkołach premier ogłosił wprowadzenie protokołu sanitarnego tzw. 3. stopnia, co oznacza m.in. zaostrzenie obowiązku noszenia maseczek również podczas zajęć sportowych i na przestrzeniach otwartych, a nie jedynie podczas lekcji i w przestrzeniach zamkniętych, jak do tej pory. Klasy będą zamykane po stwierdzeniu trzech przypadków koronawirusa w tej samej klasie.

Premier zapowiedział zaostrzenie kontroli paszportów sanitarnych oraz wykluczył spożywanie posiłków w miejscach publicznych, gdzie nie jest kontrolowany ten dokument. Castex wykluczył jednak wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu i godziny policyjnej.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Stańko