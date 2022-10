Brutalne zabójstwo 20-letniej studentki. Dostała pigułkę gwałtu?

Dwudziestoletnia Justine Vayrac zaginęła w niedzielę 23 października, w miejscowości Brive-la-Gaillarde w południowo-zachodniej Francji. Była w klubie nocnym. W czwartek 27 października policja znalazła jej ciało w lesie. Do zamordowania studentki przyznał się 21-letni pracownik farmy krów Lucas L.

W poniedziałek francuski dziennik "Le Parisien" podał, że Justine Vayrac zmarła z powodu uduszenia, a wcześniej została pobita. Tak wynika z sekcji zwłok, którą zleciła policja. Śledczy postawili zarzuty porwania, gwałtu i zabójstwa studentki 21-letniemu Lucasowi L., pracownikowi farmy krów. Mężczyzna przyznał się tylko do zamordowania Justine. Twierdzi, że do seksu doszło za zgodą dziewczyny. Lucas L. twierdzi też, że tylko raz uderzył dziewczynę. Zdaniem policji co innego wynika z sekcji zwłok. Jak ujawniła prokuratura, kobieta otrzymała "wiele ciosów w twarz, w tym co najmniej jeden bronią".

Zabójstwo 20-letniej Justine. Dostała pigułkę gwałtu?

Policja podejrzewa, że mężczyzna mógł w klubie odurzyć narkotykami 20-letnią Justine. Kobieta mówiła znajomym, z którymi była w klubie nocnym, że jej szampan "ma dziwny smak". Jak twierdzi jeden z nich, w pewnym momencie Justine źle się poczuła i postanowiła wyjść z klubu. Towarzyszył jej kolega. Na zewnątrz spotkali się z Lucasem, który powiedział, że pomoże studentce. Wcześniej młodzi razem bawili się w klubie, więc znajomy Justine nie podejrzewał, że może dojść do tragedii.

W czasie przesłuchania Lucas zeznał, że po dyskotece zabrał Justine do swojego mieszkania we wsi Beynat, gdzie uprawiali seks. Potem między nimi miało dojść do kłótni i mężczyzna uderzył dziewczynę. Prokuratura podała, że kobieta miała zmasakrowaną twarz. Lukas zakopał jej ciało w pobliskim lesie, korzystając z maszyny rolniczej. W pobliżu jego domu znaleziono spaloną torebkę dziewczyny, a w domu i samochodzie Lucasa były ślady krwi.

Justine samotnie wychowywała 2-letniego synka.

