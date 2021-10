Księża pedofile skrzywdzili ponad 200 tys. dzieci. Przerażające wyniki śledztwa

Ponad 200 tys. dzieci zostało skrzywdzonych przez księży pedofilów we Francji - wynika z najnowszego raportu Komisji ds. nadużyć seksualnych w Kościele. Liczba ofiar może wzrosnąć nawet do 330 tysięcy. Śledztwo wykazało, że od 1950 roku przestępstw seksualnych mogło dopuścić się nawet 3,2 tys. księży.

Przewodniczący Komisji Jean-Marc Sauvé podkreślił, że do początku XXI wieku Kościół katolicki "wykazywał głęboką, a nawet okrutną obojętność wobec swoich ofiar". Dodał, że sprawy te przez lata skrywała "zasłona milczenia". Raport powstał na podstawie archiwów kościelnych, sądowych i policyjnych oraz wywiadów z ofiarami.

O treści raportu informuje agencja informacyjna AFP. Śledztwo obejmowało okres od 1950 do 2020 roku. Według komisji w tym czasie księża pedofile we Francji skrzywdzili 216 tys. dzieci, a jeżeli uwzględni się także świeckich członków Kościoła, liczba ta może wzrosnąć nawet do 330 tys. Z dokumentu wynika, że większość ofiar stanowili "nieletni chłopcy z różnych środowisk społecznych".

Z raporcie czytamy ponadto, że na całą grupę 115 tys. francuskich księży i zakonników w ciągu ostatnich 70 lat przypada od 2,9 tys. do 3,2 tys. duchownych, którzy dopuścili się molestowania i gwałtów na nieletnich.

Zgodnie z francuskim prawem większość opisanych w raporcie przypadków już się przedawniła. Komentatorzy uważają jednak, że dokument jest "punktem zwrotnym" w historii Francji.

"Będzie to trudny i doniosły moment, przyjmijmy treść raportu ze współczuciem. To niełatwe doświadczenie prawdy, ale niezbędne i poszukiwane" - mówili w ostatni weekend francuscy duchowni w specjalnym liście czytanym w kościołach w całym kraju. – Rozmiary zjawiska są większe niż w naszych najgorszych przewidywaniach - mówił arcybiskup Éric de Moulins Beaufort.

