Makabra na komisariacie. 38-latek przyniósł worek z przerażającą zawartością

Przed żandarmerią w miejscowości Fréjus we Francji stawił się 38-letni mężczyzna z tajemniczą torbą. Jak poinformowały służby, w środku znajdowała się ludzka głowa i męskie genitalia. Wiadomo, że mężczyzna znajdował się już w policyjnych aktach.

Makabryczne zdarzenie w miejscowości Fréjus we Francji. Jak donoszą lokalne media, przed tamtejszą żandarmerią zjawił się 38-letni mężczyzna z tajemniczą torbą. Okazało się, że dzień wcześniej dokonał on przerażającej zbrodni.

W torbie, którą przyniósł na posterunek 38-latek, znajdowała się odcięta ludzka głowa i męskie genitalia. Mężczyzna przyznał, że zabił swojego kolegę. Motywy, jakimi się kierował wciąż jednak pozostają tajemnicą.

Po zgłoszeniu, żandarmi udali się do mieszkania sprawcy, bo to tam miało dojść do zabójstwa. Mundurowi na miejscu zastali żonę zamordowanego mężczyzny. Świadkowie twierdzą, że w dniu zabójstwa w budynku było słychać głośne krzyki. Nad rozwiązaniem sprawy będą pracować śledczy z Tulonu. 38-latek ma zostać poddany m.in. badaniom psychiatrycznym.

Policja nie ujawniła szczegółów śledztwa. Wiadomo jednak, że sprawca znajdował się już w policyjnych aktach w związku z jego kryminalną przeszłością.

Zgodnie z prawem mężczyźnie za zabójstwo grozi do 30 lat pozbawienia wolności. W zależności od okoliczności, kara więzienia może być nawet dożywotnia.

