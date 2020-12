W Domont pod Paryżem uzbrojony napastnik wziął w czwartek wieczorem zakładników i zabarykadował się w budynku. Mężczyzna przetrzymuje co najmniej jedną osobę - swoją żonę. Trwają negocjacje w sprawie jej uwolnienia - poinformowała stacja BMF TV.

Kobieta złożyła w przeszłości skargę na swojego męża, oskarżając go o przemoc – podała stacja. Agencja AFP informuje o co najmniej dwóch postrzelonych osobach. Ranni zostali odwiezieni do szpitala. Trwa akcja policji i Grupy Interwencyjnej Żandarmerii Narodowej (GIGN).

Urodzony w 1962 roku mężczyzna zabarykadował się w budynku firmy, której jest szefem. Prokuratura w Pontoise zakomunikowała, że wszczęła dochodzenie, którego charakter nie został na razie określony.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/AFP/PAP