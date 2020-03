Nie żyje zakażona koronawirusem 16-latka. Młodych ofiar jest więcej

We Francji na Covid-19 zmarła 16-letnia dziewczyna. To jedna z najmłodszych ofiar koronawirusa na świecie. Wcześniej światowe media informowały też m.in. o śmierci 21-latki w Wielkiej Brytanii i 13-latki w Panamie.

Koronawirus przybiera na sile m.in. we Francji. W ciągu ostatniej doby zmarło tam aż 365 osób chorych na Covid-19. W stosunku do bilansu z poprzedniego dnia to wzrost o 27 proc. W sumie we Francji zmarło już 1696 zakażonych osób.

Jedną z ostatnich ofiar koronawirusa w tym kraju jest 16-latka. Dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jerome Salomon poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej, że dziewczyna zmarła w regionie Ile-de-France niedaleko Paryża. Salomon odmówił odpowiedzi na pytania o to, czy zmarła nastolatka miała choroby współistniejące.

Umierają kolejni młodzi chorzy na Covid-19

Dzień wcześniej w Wielkiej Brytanii zmarła zakażona 21-latka bez żadnych innych chorób towarzyszących. Jej rodzina mówiła potem, że to powinno być ostrzeżeniem dla tych, którzy sądzą, że Covid-19 dotyka tylko osoby starsze i mające problemy zdrowotne. "Wszystkim ludziom, którzy myślą, że to tylko wirus, mówię - proszę pomyśleć jeszcze raz. Mówię z osobistego doświadczenia, ten tak zwany wirus odebrał życie mojej 21-letniej córce" - napisała na Facebooku Diane Middleton, matka zmarłej. „Proszę, trzymajcie się rządowych wytycznych. ZRÓBCIE SWOJE. Chrońcie siebie i chrońcie innych! Wirus się nie rozprzestrzenia, LUDZIE rozprzestrzeniają wirusa" - dodała z kolei jej ciotka Emily Mistry.

Wcześniej o śmierci młodej osoby poinformowało też Ministerstwo Zdrowia Panamy. W tym kraju zmarła zakażona koronawirusem 13-latka. Jak mówiła mediom matka dziewczynki, jej córka nie cierpiała na żadne choroby towarzyszące. To najprawdopodobniej najmłodsza ofiara koronawirusa na świecie.

