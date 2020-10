Duchowny postrzelony po nabożeństwie. "Walczy o życie"

W Lyonie w sobotę późnym popołudniem doszło do postrzelenia z broni palnej prawosławnego duchownego. Do ataku doszło po godz. 17, gdy kapłan zamykał świątynię po nabożeństwie. Sprawca zbiegł po oddaniu strzałów. Duchowny jest poważnie ranny i walczy o życie – podała na swym portalu agencja radiowa France Info.

O tym, że w Lyonie doszło do "poważnego zakłócenia porządku publicznego", poinformował też minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin. Jak zaznaczył, akcja policji wciąż trwa, co ma związek z ucieczką sprawcy z miejsca przestępstwa. Cały obszar wokół parafii Greckiego Kościoła Prawosławnego w Lyonie został otoczony przez policję. W specjalnym komunikacie służby ochrony porządku zwróciły się do mieszkańców, by unikali przejeżdżania i przechodzenia przez tę część miasta.

Według informacji przekazywanych przez francuską telewizję do ataku doszło w 7. dzielnicy w pobliżu niewielkiej świątyni, odwiedzanej przez prawosławnych Greków, a położonej na skrzyżowaniu rue du Pere Chevrier i rue d'Athenes.

Jest to kolejny atak na duchownych i wiernych kościołów chrześcijańskich, do jakich doszło w ostatnich dniach we Francji.

RadioZET.pl/PAP