Psy zaatakowały kobietę w 6. miesiącu ciąży. 29-latka nie żyje

Do tragicznej śmierci 29-latki doszło w ubiegłą sobotę. Kobieta w szóstym miesiącu ciąży została zaatakowana najprawdopodobniej przez cztery psy myśliwskie. Była tam na spacerze z własnymi czworonogami.

Jeszcze przed atakiem zaniepokojona obecnością psów kobieta zadzwoniła do męża. To on zaczął jej szukać, gdy nie wróciła do domu. Jak podaje The Guardian, powołując się na ustalenia lokalnego portalu Le Courrier Picard, mąż znalazł ciało kobiety, gdy usłyszał skowyt swoich pięciu psów, które czuwały przy ciele właścicielki.

Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że młoda Francuzka wykrwawiła się po licznych ugryzieniach w okolicach rąk i nóg.

W sprawie prowadzone jest śledztwo. Badaniom poddane zostaną 93 psy, w tym te należące do pary. Analiza ma wykazać, które z nich zaatakowały kobietę.

