Wprowadzili nowe obostrzenia. Paszporty covidowe nieważne bez zaszczepienia trzecią dawką

Nowe restrykcje, m.in. utrata ważności paszportów sanitarnych bez zaszczepienia się dawką przypominającą, będą obowiązywać we Francji. Przez kraj przechodzi piąta fala pandemii koronawirusa – poinformował w czwartek minister zdrowia Oliver Veran.

Szczyt piątej fali pandemii COVID-19 spodziewany jest na początku grudnia – przekazał francuski minister zdrowia na konferencji prasowej poświęconej zaostrzeniu środków sanitarnych w kraju. Ogłosił m.in. skrócenie czasu przyjmowania dawki przypominającej szczepionki przeciwko COVID-19 z sześciu do pięciu miesięcy. Taką decyzję podjęto także w Polsce, gdzie trzecia dawka szczepionki będzie dostępna po 5 miesiącach dla osób powyżej 50. roku życia.

Obostrzenia we Francji. Paszporty covidowe ważne krócej

Od 15 stycznia paszporty covidowe nie będą już ważne bez dawki przypominającej szczepionki na koronawirusa. - Dla osób powyżej 65. roku życia paszport bez zaszczepienia się tą dawką przestanie być ważny 15 grudnia - oznajmił minister. Od poniedziałku ważność negatywnych testów na koronawirusa zostanie skrócona do 24 godzin, wobec 72 godzin obowiązujących obecnie.

Władze medyczne we Francji w najbliższym czasie zadecydują o ewentualnym podawaniu szczepionek przeciw COVID-19 dzieciom w wieku 5-11 lat – poinformował Veran. Minister ponownie zaapelował do Francuzów, by się zaszczepili, podkreślając, że szczepienia zmniejszają 10-krotnie ryzyko ciężkiego przechodzenia choroby.

We Francji wraca również obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych, w tym na powietrzu, tam, gdzie przebywa duża liczba osób, na przykład - na jarmarkach bożonarodzeniowych.

Minister zdrowia ogłosił również, że w grudniu na rynek wejdzie nowy lek przeciw koronawirusowi, który w pierwszej kolejności będzie przepisywany osobom z tzw. grup zagrożonych. - Nie wprowadzamy ani godziny policyjnej, ani lockdownu – zapewnił szef resortu zdrowia.

Obecny na konferencji minister edukacji Jean-Michel Blanquer ogłosił z kolei, że klasy w szkołach nie będą już zamykane przy wykryciu jednego przypadku zakażenia koronawirusem, jak było do tej pory. Szkoły nasilą natomiast akcję przeprowadzania testów przesiewowych.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Stańko