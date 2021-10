Pociąg przejechał kilka osób na torach. Troje z nich nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 5:30. Pociąg jechał z Hendaye, nadmorskiego kurortu w południowo-zachodniej Francji, położonego przy granicy z Hiszpanią, do Bordeaux.

Według ustaleń śledczych pociąg przejechał kilka osób, które leżały na torach kolejowych. Najprawdopodobniej tam spały. Niestety, troje z nich nie przeżyło wypadku, jedna zaś została ranna.

Francja. Pociąg przejechał osoby śpiące na torach

- To najprawdopodobniej imigranci, którzy spali lub leżeli na linii kolejowej - powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami Eneko Aldana-Douat, burmistrz Ciboure - miasta, w okolicy którego doszło do wypadku.

Francuski portal francebleu.fr również informował, że osoby potrącone przez pociąg to imigranci. Poszkodowanym, który przeżył wypadek, jest 28-letni mężczyzna, który zdaniem służb ratowniczych doznał "poważnych obrażeń kończyn dolnych i brzucha oraz złamania miednicy".

Z kolei dwie z trzech ofiar śmiertelnych to osoby pochodzące z Algierii. Nie ma natomiast żadnych informacji na temat tego, aby ktokolwiek z pasażerów bądź załogi pociągu ucierpiał w tym zdarzeniu.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/francebleu.fr