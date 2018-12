Zatrzymano 16 migrantów, którzy próbowali przedostać się kutrem rybackim do Wielkiej Brytanii

Szesnastu migrantów, w tym dwoje dzieci, zostało zatrzymanych nad ranem w niedzielę u północnych wybrzeży Francji, gdy próbowali przedostać się kutrem rybackim do Wielkiej Brytanii.

Około godz. 4.45 kapitanat portu w Boulogne-sur-Mer zauważył "zachowanie niezwiązane z działalnością morską przy wyjściu z portu": kuter rybacki wyłączył wszystkie światła, nie reagował na połączenia radiowe i wykonywał niecodzienne manewry - poinformowała prefektura departamentu Manche w Normandii.

Centrum Operacji Morskich (COM) zwróciło się do załogi holownika specjalizującego się w ratowaniu zagrożonych jednostek, aby udzieliła wsparcia kutrowi, który znajdował się wówczas w odległości ok. 10 km od francuskiego wybrzeża.

Następnie francuskie władze przejęły migrantów, których stan zdrowia był - jak to określono - "najwyraźniej dobry".

Od października br. zaobserwowano wzmożenie prób przekroczenia kanału La Manche, mimo niebezpieczeństwa związanego z dużym ruchem statków na tym szlaku, silnymi prądami i niską temperaturą wody.

RadioZET.pl/PAP/BM